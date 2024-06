The Outdoor Home in Düsseldorf Chinesischer Luxus-Einrichtungsladen zieht an die Kö

Pergola-Produkte von Sorara gab es in Deutschland bisher nur in großen Baumärkten oder bei dem Discounter Aldi. Hinter dem Hersteller steckt ein börsennotierter Konzern aus China: Zhejiang Zhengte. Das Unternehmen steht in dem Land für die hochwertige Einrichtung von Gärten und will damit jetzt auch europäische Endkunden überzeugen. Geschäftsführer John Verhoeven berichtet, dass binnen der nächsten Jahre 50 neue Läden der Marke „The Outdoor Home“ eröffnen sollen.