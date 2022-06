Diversität in Düsseldorf : Stiftung hilft Transjugendlichen

Flingern-Nord Die Outback-Stiftung in Flingern versucht Transjugendliche zu unterstützen. Die werden immer jünger und die Probleme, ihnen eine eigene Wohnung zu vermitteln, immer größer. Auch Flüchtlinge sind darunter.

Vor gut einem Jahr begann die Outback-Stiftung damit, eine Abteilung aufzubauen, die sich gezielt an Transjugendliche richtet. Das war bislang durchaus von Erfolg gekrönt. Denn es geht vor allem darum, den jungen Menschen, die merken, dass sie im falschen Körper leben, die sich auch dazu bekennen, ein neues Leben zu ermöglichen. In den meisten Fällen können sie das nicht in ihrer häuslichen Umgebung, haben in der Familie mit Vorbehalten zu kämpfen. Dann hilft die Outback-Stiftung mit ihrem Präsenzbüro in Flingern als Anlaufpunkt, eine eigene Wohnung zu finden oder einen Platz in einer betreuten Wohngemeinschaft.