Hetjens-Museum : Das ist Düsseldorfs kostbarster Ostertisch

Carlstadt Das Team des Keramikmuseums Hetjens kreierte anlässlich des Festes diesen „Tisch des Monats“. Wertvolles Porzellan wartet auf die Besucher.

Antonin ist Top-Expertin in diesem Segment, ihre Magisterarbeit schrieb sie über das Thema „Im Zeichen der Diplomatie: Das Vogelservice aus Sèvres: ein Porzellangeschenk für Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz“. Noch viel mehr hat die Vergangenheit fürs Osterfest zu bieten: Gefäße in Form eines brütenden Huhns stellte das Team auf den Tisch. Im englischsprachigen Raum werden sie als „Hen on Nest“ bezeichnet. „Seit etwa 1790 hat man die Hühner im englischen Staffordshire, aber auch in deutschen Manufakturen in Dresden und Thüringen produziert. Dieser ursprünglich aus China kommende Gefäßtyp war während des gesamten 19. Jahrhunderts überaus beliebt und war später, insbesondere in den USA, bei Sammlern überaus beliebt“, sagt die Direktorin. Äußerst selten ist wohl der Einsatz im Inneren erhalten, in den Eier zum Servieren gestellt werden können. Bei den Hühnern im Hetjens ist das der Fall.