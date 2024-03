Kirche in Düsseldorf Diese katholischen Messen finden über Ostern statt

St. Josef, Rather Kirchplatz 12: Do 20 Abendmahlfeier; Fr 7 Jugendkreuzweg durch den Wald, 10 Kreuzwegandacht der Kommunionkinder; So 8.30 HLM in poln. Sprache, 10.30 HLM; Mo 8.30 HLM in poln. Sprache.