Freizeit : Von Geistern und fliegenden Fröschen

Die Schaustellerinnen Dagmar (l.) und Nina Osselmann, die den Autoscooter betreiben, machen während des Aufbaus eine Pause. Foto: Marc Ingel

Grafenberg Die Osterkirmes auf dem Staufenplatz vom 20. bis zum 28. April wird so groß wie nie, jeder Quadratmeter des Platzes ist bestückt. Es gibt auch Neuerungen wie das Propeller-Fahrgeschäft Fighter oder die Geisterbahn Ghost.

Die klassische Stadtteilkirmes hat in den vergangenen Jahren an Attraktivität eingebüßt, viele Schützenvereine tun sich schwer damit, ausreichend Besucher anzulocken. Die Osterkirmes auf dem Staufenplatz bildet da eine Ausnahme, seit den 1920er Jahren gibt es sie, und wer sich in der Ferienzeit nicht gerade im Urlaub befindet, für den ist zumindest ein Besuch eigentlich schon immer Pflicht gewesen. Natürlich hänge ein Erfolg stets auch vom Wetter ab, räumt Oliver Wilmering, Vorsitzender des Schaustellerverbandes Düsseldorf, der die Kirmes auf dem Staufenplatz organisiert, ein. Es seien aber eben auch andere Faktoren, die für die Osterkirmes sprechen würden.

Zum einen: „Wir sind noch eine echte Familienkirmes, kulinarsich gibt es von der Currywurst bis zum Scampispieß alles, mit Schlüssel und Uerige sind zwei Hausbrauereien vertreten, aber auch das Angebot für kleine Besucher ist groß“, nennt Wilmering die Kinderachterbahn Winnie der Wurm als Beispiel. Darüber hinaus gibt es täglich um 16 Uhr eine kostenlose Vorstellung im Kasperletheater, und erstmals dürfen fliegende Frösche gefangen werden. Wichtig zudem: „Die Security am Eingang hat sich bewährt, wir haben seit mehreren Jahren keine Probleme mehr mit Auseinandersetzungen, das war früher auch mal anders.“ Eine zusätzliche Attraktivität ist das Höhenfeuerwerk am Freitag, 26. April, das es seit drei Jahren wieder gibt. „Wir hatten zunächst befürchtet, das könnte die älteren Menschen in der gegenüberliegenden Seniorenresidenz stören, aber das Gegenteil war der Fall. Die sind am nächsten Tag zu uns gekommen und haben sich bedankt“, sagt Wilmering.

Info Frühjahrskirmes startet schon am 1. Mai Frühjahrskirmes Wenn die Schausteller am Montag, 29. April, abbauen, müssen sie sich sputen, denn bereits am 1. Mai beginnt die Frühjahrskirmes am Tonhallenufer (bis 12. Mai). Die zur Verfügung stehenden Parkplätze am Rheinufer fallen durch die Kirmes teilweise weg, es empfiehlt sich, mit dem Fahrrad zu kommen. Von der Haltestelle Tonhalle (U70, U74, U75, U76) an der Auffahrt zur Oberkasseler Brücke ist der Weg jedoch auch nicht weit. Angebot Das Angebot bei der Frühlingskirmes ist nahezu identisch mit dem der Osterkirmes, allerdings gibt es zusäztlich noch einen großen Biergarten mit tollem Rheinblick.



Kirmestaler Der ausschließlich bei der Osterkirmes zu erwerbende Kirmstsaler gilt auch bei der Frühjahrskirmes.

Weitere Neuerungen sind in diesem Jahr das Propeller-Fahrgeschäft Fighter, die Geisterbahn Ghost, die zu Fuß erkundet werden kann, sowie eine Simulationsshow, bei der verschiedene Animationsfilme, (etwa Achterbahnfahrt, Unterwasserwelt) gezeigt werden. „Ich will zwar nicht zu dick auftragen, aber das ist in diesem Jahr die größte Osterkirmes aller Zeiten, wird haben wirklich jeden Quadratmeter auf dem Platz ausgenutzt“, erklärt Wilmering, der auf 30.000 Besucher hofft, „denn das Wetter scheint ja mitzuspielen“. Geöffnet sind die Buden und Fahrgeschäfte täglich von 14 bis 22 Uhr. „Wenn an den Feiertagen die Leute aber früher kommen sollten, werden wir auch früher öffnen“, verspricht der Vorsitzende des Schaustellerverbandes. Und was gibt es sonst noch alles auf der Osterkirmes? Autoscooter natürlich, Polyp und Break-Dance, Speedy, Schlager-Express, Glückshaus und Kentucky-Derby, Boccio-Kugelspiel, verschiedene Kinderkarussells, Süßwaren, Mandeln, Eis und Schokofrüchte.

Oliver Wilmering, Christiane Wicht-Stieber, das Renniere-Maskottchen und der 2. Vorsitzende des Schaustellerverbandes, Ralf Malfertheiner, freuen sich schon auf die Kirmes. Foto: Marc Ingel

Kirmesbesucher können zudem wieder den Kirmestaler erwerben. Wer 20 Euro investiert, kann die Kirmestaler an allen Ständen im Gegenwert von 25 Euro einlösen und entsprechend sparen. Und er hilft dabei auch noch dem Verein Renniere, der von jedem Taler zehn Cent erhält. So sind zum Beispiel im vergangenen Jahr 2000 Euro zur Unterstützung dialysepflichtiger Kinder zusammengekommen. „Jede Spende hilft, den Alltag der kleinen Patienten zu verbessern“, sagt Christiane Wicht-Stieber von Renniere. Hat der Verein zunächst die Dialysestationen von Kliniken mit Lernsorftware und PCs ausgestattet oder Ferienmaßnahmen bezuschusst, stellt Renniere heute vor allem Mittel bereit, um kindgerechte Schulungen oder Kunst- und Musiktherapien während der Dialysezeiten zu finanzieren. Besonders anschaulich wird die Hilfe mit der Ernährungsschulung Frigolino, die Renniere unterstützt. „Frigolino, der kleine Kühlschrankwächter, erklärt den jungen Patienten, welche Lebensmittel sie im aktuellen Stadium ihrer Nierenerkrankung essen dürfen“, erläutert Christiane Wicht-Stieber.