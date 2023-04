Tradition Osterfeuer 2023 in Düsseldorf - die Übersicht

Eller

Der Schützenverein St. Sebastianus Düsseldorf-Eller veranstaltet am Schützenhaus Eller an der Heidelberger Straße auch in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer. Los geht es am Samstag (8.4.2023) ab 16 Uhr. Für die Kleinen gibt es unter anderem eine Osterkorbsuche, ein Ostereierschießen und Kinderschminken. Lecker Essen gibt es vom Grill.