Tipps für Kinder : Ostereiersuche außerhalb der eigenen vier Wände

Für Kinder ist die Eiersuche der Höhepunkt an Ostern. Foto: picture-alliance

Düsseldorf Am Wochenende gibt es viele Möglichkeiten, dem Osterhasen über den Weg zu hoppeln.

Benrath Das Team vom Schloss Benrath versteckt Ostereier im Englischen Garten und im Schillergarten. Es winken Preise rund um das Benrather Lichterfest. Hauptgewinn ist eine Picknickkarte inklusive Korb. Erwachsene dürfen sich auch beteiligen. Die Suche findet am Donnerstag von 12 bis 16.30 Uhr statt.

Kaiserswerth Zu einem Familiengottesdienst mit Eiersuche lädt die Mutterhauskirche am Eppenheimer Weg am 21. April ab 11 Uhr ein.

Hassels Die Kirche St. Antonius am Schönenkamp veranstaltet am 22. April eine Familienmesse mit anschließender Eiersuche im Pfarrgarten. Start um 11 Uhr.

Düsseltal „Ach du dickes Ei“ ist am 22. April, 11 Uhr, das Motto des Familiengottesdienstes mit anschließender Ostereiersuche in der Matthäikirche an der Lindemannstraße.

Altstadt Die Neanderkirche an der Bolkerstraße feiert am 22. April um 11 Uhr das Osterfest mit einem Familiengottesdienst und einer Ostereiersuche. Auch im Schifffahrtsmuseum können Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren am 21. April um 15 Uhr vom Gewölbekeller bis in die oberste Etage auf Eiersuche gehen. Nach erfolgreicher Suche gibt es eine Überraschung. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro. Um Voranmeldung unter Telefon 0211 8994195 wird gebeten.

Eller In das „AK-Forum am Schloss Eller“ lädt der CDU-Ortsverband Eller am 20. April zur Ostereiersuche ein. Kinder im Alter von einem bis zehn Jahren können teilnehmen. Für die Eltern gibt es Kaffee und Kuchen. Beginn ist um 14 Uhr.

Lohausen Am 22. April sind Kinder und ihre Eltern um 11 Uhr in die Jonakirche an der Niederrheinstraße eingeladen. Nach dem Familiengottesdienst gibt es eine Ostereiersuche und ein Osterfrühstück.

Bilk Kindergartenkinder und Grundschüler können kostenfrei an der „Bilker Eiersöke em Florajahde“ teilnehmen. Veranstaltet wird sie von der „Pittermanns Scholl“, einer Mundartschule der Bilker Schützen. Treffpunkt ist am 22. April um 11.30 Uhr an der Florabar im Floragarten.

Pempelfort Ostereiersuche mit liturgischem Besuch aus Hasenhausen gibt es am 22. April um 11 Uhr im Malkastenpark. Anmeldung unter Telefon 0211 356471.

