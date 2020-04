Schule in Düsseldorf : Geben und Nehmen am Gartenzaun

Kinder der Franz-Vaahsen-Schule basteln Geschenke für Mitschüler – und dürfen sich selbst ein Präsent aussuchen.

Normalerweise ist es ja so, dass zu Ostern die Viertklässler der Franz-Vaahsen-Schule in Wittlaer sich um eine Osterüberraschung für ihre Mitschüler zwei Klassen tiefer kümmern. „Aber in diesem Jahr ist natürlich alles anders“, sagt Lehrerin Monika Leenders-Pannen. Wegen Corona ist die Katholische Grundschule geschlossen, „und wir verkehren praktisch nur noch online miteinander“, erklärt die Pädagogin. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, etwas für die gesamte Schule zu machen, ja, sogar darüber hinaus. So ein wenig nach dem Vorbild des Gabenzauns, bei dem Düsseldorfer kleine Lebensmittelspenden oder auch Hygieneartikel für Obdachlose oder andere Bedürftige verpackt hinterlassen, waren alle Kinder aufgerufen, Mitschülern, aber auch ganz normalen Passanten eine Osterüberraschung zu basteln (oder auch mehrere) und diese verpackt außen an den Zaun der Schule am Grenzweg zu befestigen, gerne mit einer persönlichen Notiz, einem Briefchen oder einem Ostergruß. „Im Gegenzug darf man sich, wenn dort etwas hängt, auch ein Geschenk mit nach Hause nehmen. So kann man anderen eine Freude machen und wird selbst beschenkt“, erläutert Rektor Jan von der Gathen das Prinzip.