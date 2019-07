Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : OSD-Mitarbeiter beleidigt – 1.200 Euro Geldstrafe

Düsseldorf Weil er die Mitarbeiter des OSD in Düsseldorf als „Penner“ bezeichnet hatte, muss ein 68-jähriger Mann nun eine Geldstrafe zahlen. Offenbar gab es zuvor eine verbale Auseinandersetzung an einem Zebrastreifen.

Der Mann hatte am 15. Oktober 2018 am Konrad-Adenauer-Platz die Einsatzkräfte unter anderem als "Penner" bezeichnet. Ausgangspunkt war, dass die Einsatzkräfte im Streifendienst mit ihrem Dienstwagen gegen 13.10 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Richtung Graf-Adolf-Straße unterwegs waren.