Kontrollen in Düsseldorf : OSD entdeckt Verstöße gegen Maskenpflicht und findet Schlüsselbund

Ein Einsatzfahrzeug des OSD. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht haben Kontrolleure des OSD in Düsseldorf festegestellt. In Benrath wurde mehrere Jugendliche in einer Gruppe angetroffen. Und dann wurde noch ein Schlüsselbund gefunden, der Zutritt zu zahlreichen Arztpraxen ermöglicht hätte.

Bei der Kontrolle eines Supermarktes in Eller stellten OSD-Kontrolleure am Donnerstag Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest. Zwei Mitarbeiter trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. In beiden Fällen wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Auf der Terrasse einer Trinkhalle sowie in einem Restaurant in Stadtmitte wurden Gäste angetroffen. In beiden Fällen wurden die Verantwortlichen mit Blick auf die Coronaschutzverordnng belehrt. In Rath erteilten OSD-Mitarbeiter vier Menschen einen Platzverweis, die zuvor auf den Mindestabstand hingewiesen wurden. An der Rheinbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof wurde wegen des Verstoßes gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Streifendienst des OSD kontrollierte eine Gruppe von sieben Jugendlichen vor einem Berufskolleg in Benrath. Da diese verschiedenen Haushalten angehörten, lag ein Verstoß gegen die Coronaschutzverordnung vor. Sechs der Kontrollierten zeigten sich einsichtig, ein Beteiligter verhielt sich jedoch unkooperativ. Für ihn wird die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens geprüft. Alle sieben Jugendlichen bekamen einen Platzverweis. In der Altstadt wiesen Kontrolleure in zwölf Fällen auf Mund-Nasen-Bedeckungen hing.

In Stadtmitte fand eine Streife eine Tasche mit Briefen und einem Schlüsselring mit einzeln beschrifteten Schlüsseln. Durch die Beschriftung war eine Zuordnung zu verschiedenen Geschäftsräumen und Arztpraxen möglich. Nach Ermittlung des Eigentümers konnten Tasche und Schlüsselbund dem Mitarbeiter einer Firma für Gebäudereinigung zurückgegeben werden.

(csr)