OSD-Kontrollen in Düsseldorf : Viele gravierende Verstöße gegen die Corona-Regeln

Ein Einsatzfahrzeug des OSD. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf 153 Verstöße gegen die Corona-Regeln stellten die Kontrolleure des OSD am Wochenende in Düssedorf fest. Dabei traten in der Gastronomie zum Teil gravierende Verstöße gegen die Infektionsschutzbestimmungen zu Tage.

Rund um eine Gaststätte in der Altstadt kam es am Freitag zu einer größeren Menschenansammlung, die Corona-Abstandsregeln wurden dort nicht eingehalten. Hinweise der Einsatzkräfte führten nicht zu einer Entzerrung der Situation.

Da der Verantwortliche der Gaststätte nicht einschreiten wollte, forderten die Einsatzkräfte ihn auf, die Außenterrasse frühzeitig abzubauen. In der Cocktailbar gegenüber forderten die OSD-Kräfte die Mitarbeiter auf, die Masken beim direkten Kundenkontakt korrekt anzuziehen. Ferner wurde im Lokal beobachtet, wie Gäste am Tisch tanzten. Das wurde durch die Einsatzkräfte unterbunden und die Verantwortlichen wurden eindringlich ermahnt und über die Folgen bei einer erneuten Feststellung von Verstößen belehrt.

In einer Pizzeria in der Altstadt wurden die Kontaktlisten nicht ordnungsgemäß und ohne den erforderlichen Hinweis auf den Datenschutz geführt. Desinfektionsmittel fehlte. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

In einer Gaststätte in der Altstadt wurde nach Beginn der Sperrzeit noch Terrassenbetrieb festgestellt. Die Kontrolleure leiteten daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Verantwortlichen des Betriebes ein.

Im Landschaftsschutzgebiet im Hafen entdeckten Einsatzkräfte am Sonntag diverse Aufbauten. Die Betroffenen wurden aufgefordert, die Aufbauten einzuräumen und die weitere Veranstaltung wurde untersagt.

Im späteren Verlauf des Abends gab es eine Beschwerde über einen Verstoß gegen die Sondernutzungssatzung unter der Theodor-Heuss-Brücke. Dort trafen die Einsatzkräfte auf eine Gruppe von Menschen mit Mischpult, Kühlschrank und Sitzgruppen. Nach Belehrung und Einräumen der Aufbauten gaben die Betroffenen an, zuvor bereits im Hafen gefeiert zu haben.

Im weiteren Verlauf des Tages wurden 17 Einzelhandelsgeschäfte auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes kontrolliert. In drei Fällen werden wegen der festgestellten Verstöße Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Eine der bereits am Freitag überprüften Gaststätten in der Altstadt fiel den Kontrolleuren am Samstag erneut durch Menschenansammlungen im Umfeld auf. Der Verantwortliche kam entsprechenden Aufforderungen der Einsatzkräfte erneut nur sehr zögerlich nach. Er selbst musste während des OSD-Einsatzes mehrfach zum korrekten Tragen des Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert werden.

Die Kontrolle einer Pizzeria in der Altstadt ergab diverse Verstöße gegen die aktuelle Coronaschutzverordnung. Gästelisten waren lückenhaft und ohne Hinweis zum Datenschutz, am Eingang fehlte Desinfektionsmittel ebenso wie ein Hinweisschild zur Pandemie und auch eine Raumskizze war nicht vorhanden. Es wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Über einen Club in Golzheim ging beim OSD eine Beschwerde über eine im Netz angekündigte Party zur Eröffnung eines Ladengeschäftes in Düsseldorf ein. Dazu waren mehrere hundert Menschen eingeladen worden. Außerdem sollte dort ein Geburtstag gefeiert werden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte des OSD niemanden an, der Geburtstag hatte.

Der gesamte Betrieb bestand ausschließlich aus einer Tanzfläche und einem DJ-Pult. Die Rückverfolgbarkeit war nicht ausreichend gegeben. Zudem konnte vor Ort weder ein herausragender Anlass festgestellt werden, um eine solche Veranstaltung im Sinne der Coronaschutzverordnung NRW durchzuführen, noch konnte ein Hygienekonzept vorgelegt werden.

Der Betrieb wurde vor dem Start der Veranstaltung um 0.20 Uhr durch den Inhaber geschlossen. Die Veranstaltung wurde durch die Einsatzkräfte untersagt. Darüber hinaus wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Negativbeispiele des Wochenendes waren ein Bar-/Restaurantbetrieb in Friedrichstadt und eine Diskothek in der Altstadt. In der Bar in Friedrichstadt konnten die OSD-Mitarbeiter fast die komplette Palette von Verstößen gegen die geltende Coronaschutzverordnung feststellen: In der Warteschlange wurde kein Abstand gehalten und es wurden keine Schutzmasken getragen. Ein Regulieren durch die Angestellten zeigte keine Wirkung. Mehrere Gäste trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und führten auch keinen mit sich.

Mehrere Angestellte und der Verantwortliche trugen beim Bedienen der Gäste keinen Mund-Nasen-Schutz. Im hinteren Teil der Shishabar wurde getanzt, die Gäste wechselten zwischen den Tischen, wobei es sich nicht um eine Gruppe handelte. Die Kundenkontaktdaten wurden über einen QR-Code aufgenommen, diese Daten konnten vor Ort von den OSD-Mitarbeitern nicht eingesehen werden. Es wurde angeordnet, die Kundenkontaktdaten von den Gästen vor Ort schriftlich zu erfassen.

Zudem war kein Kohlenmonoxid-Warnmelder vorhanden. In der Shishabar wurden 40 Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz festgestellt. Zum Zeitpunkt der Kontrolle wurden rund 70 Shishas konsumiert. Im Lager im Erdgeschosses sowie im Innenhof versteckt konnten 31 Portionen angebrochener Shishatabak sichergestellt werden, davon 29 mit Tabak gefüllte Einmachgläser oder Tüten ohne Steuerbanderole.

Der Inhaber wurde aufgefordert, die im Lokal befindlichen Gäste abzukassieren und keine weiteren Gäste einzulassen. Aus Eigensicherungsgründen zogen die OSD-Mitarbeiter die Polizei hinzu. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Im Rahmen des Streifendienstes wurden im Rahmen einer Kontrolle einer Diskothek in der Altstadt festgestellt, dass dort keine Hygienevorkehrungen getroffen worden waren und die Coronaschutzverordnung nicht beachtet wurde: Im Betrieb befanden sich rund 100 Menschen, davon standen und tanzten etwa 60. Die Maskenpflicht wurde durch die Gäste nicht beachtet. Es waren deutlich mehr Gäste vor Ort als Sitzplätze vorhanden waren.

Die Kundenkontaktdaten wurden nicht beziehungsweise teilweise erst in dem Betrieb erfasst. Es wurde nicht wie mit dem Inhaber vereinbart, vorher durch die Gäste reserviert. Das gesamte Personal schien mit der Situation überfordert zu sein. Die Gäste waren teilweise sehr aggressiv oder nicht mehr ansprechbar. Mindestabstände wurden nicht eingehalten.

Die Toilette für Männer wurde nach Sichtung der Einsatzkräfte durch mehr als zehn dort Anwesende von innen verschlossen und konnte nur unter Gewaltanwendung geöffnet werden. Die Angetroffenen schienen alle hektisch verdächtige Substanzen in der Toilette zu entsorgen. Die Einsatzkräfte stellten einen stechenden Marihuanageruch fest. Eine hinzugerufene Hundertschaft der Landespolizei wurde über den Vorfall informiert. Der Betrieb wurde durch die Einsatzkräfte geräumt und geschlossen.

Die Räumung der Diskothek wurde durch die hinzugezogene Polizei begleitet. Die Gäste waren größtenteils in einer aggressiven Grundstimmung und weigerten sich, Aufforderungen nach der Schutzmaskenplicht nachzukommen. Oft wurden Gläser und Flaschen auf den Boden und auf die Treppe geschmissen. Der Inhaber sowie die Security unterstützten die Einsatzkräfte bei der Räumung.

Am Sontag bekamen OSD-Mitarbeiter im Südpark Hinweise von Passanten, dass am Wasserspielplatz eine Familie sitzen und dort grillen würde. Nachdem diese die heiße Kohle auf dem Boden ausgeschüttet hatte, kamen drei fremde Kinder dorthin und verbrannten sich die Hände an der noch glühenden Kohle. Unter den Geschädigten befand sich ein Kind, das sich so stark verletzt hatte, dass es erstversorgt werden musste.

Durch eine Personenbeschreibung konnten die flüchtenden Täter in der Nähe gefunden werden. Sie zeigten sich erst einsichtig, als einer der Verantwortlichen die eingewickelten Hände eines Kindes sah. Da sich die Eltern der Kinder dazu entschieden, Strafanzeige gegen die Täter zu stellen, wurde eine Streife der Polizei angefordert und der Einsatz an die Beamten übergeben.

