OSD-Kontrollen in Düsseldorf : Restaurant verstößt gegen alle Corona-Auflagen - geschlossen

OSD-Kontrollen in Düsseldorf

Düsseldorf Wegen Verstößen gegen sämtliche Corona-Auflagen sowie gravierender Mängel in der Lebensmittelhygiene wurde ein Restaurant in Düsseldorf vom OSD geschlossen. Teilweise lag Essen auf dem Boden herum.

In dem Restaurant in der Nähe des Worringer Platzes wurden sämtliche Hygienevorschriften zum Betrieb einer Gaststätte in Zeiten des Coronavirus nicht beachtet. Insgesamt handelte es sich nach den Vorgaben der Coronaschutzverordnung um zehn Verstöße.