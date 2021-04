OSD-Kontrollen in Düsseldorf : Essende Frau in Café angetroffen

Essende Frau in Café angetroffen

OSD-Kontrollen in Düsseldorf

OSD-Mitarbeiter unterwegs in der Altstadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Gleich auf mehrere Geschäfte, die geöffnet hatten und Waren verkauften, trafen Kontrolleure des OSD. Zudem wurde eine Kundin in einem Kosmetikstudio behandelt und eine Frau wurde essend in einem Café angetroffen.

Vor einem Modegeschäft in Oberbilk und vor einem Spielwarengeschäft in Benrath stellten OSD-Mitarbeiter am Dienstagvormittag jeweils Auslagen und den Verkauf von Waren fest. Die Verantwortlichen wurden aufgefordert, die Waren einzuräumen. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.