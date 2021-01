OSD-Kontrollen in Düsseldorf : Acht lärmende Menschen und ein zu knapper Imbiss

OSD-Kontrollen in Düsseldorf

Ein Einsatzfahrzeug des OSD in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Acht lärmende Leute mitten in der Nacht und ein Imbisskunde, der nicht wusste, wie weit 50 Meter sind - damit hatten es Mitarbeiter des OSD in Düsseldorf während der aktuellen Corona-Kontrollen zu tun.

Eine Gruppe von acht Menschen trafen Kontrolleure des OSD am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Garath an. Diese fielen durch laute Musik und ihr „störendes Verhalten“ auf, wie ein Sprecher des städtischen Ordnungsdienstes sagte. Die Gruppe wurde belehrt und die Betroffenen aufgefordert, ihren Treffpunkt zu säubern und anschließend zu verlassen.