OSD-Kontrollen in Düsseldorf : 28 Maskenverstöße in Bahnen und Bussen

Rheinbahn-Passagiere mit Masken. (Archiv) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf 28 Passagiere wurden am Dienstag in Fahrzeugen und an Haltestellen der Rheinbahn ohne Masken erwischt. OSD, Polizei und Rheinbahn hatten gemeinsame Kontrollen durchgeführt. Zudem wurden Mängel in zwei Imbissen festgestellt.

Einsatzkräfte des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes (OSD), der Polizei und der Rheinbahn kontrollierten am Dienstag an drei Haltestellen insgesamt 134 Züge und Busse. 28 Fahrgäste fielen auf, da sie keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. In 20 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Acht Minderjährige wurden lediglich mündlich verwarnt.

In einem Imbiss in Stadtmitte wurden Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt. Der Betrieb konnte keine Raumskizze und keine Kontaktliste vorlegen. Außerdem gab es zahlreiche Hygienemängel. Deshalb darf der Imbiss bis zur Behebung der Mängel kein Essen mehr zubereiten, die Lebensmittelüberwachung wurde informiert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

In einem Imbiss in Benrath fiel den Einsatzkräften des OSD ein Verstoß gegen die Maskenpflicht auf. Auch in diesem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt verzeichnete das Ordnungsamt am Dienstag 81 Einsätze, davon 19 im Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung und 27 Einsätze bei den Kontrollen der Maskenpflicht im ÖPNV.

Seit 18. März summiert sich die Zahl der Einsätze des OSD auf 10.434, davon standen 5983 im Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung.

Die aktuellen Coronazahlen

Bis Mittwoch wurde bei 2793 (+12) Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. 87 (-11) Menschen sind aktuell noch infiziert. Von den Infizierten werden 14 (+1) in Krankenhäusern behandelt, davon 5 (-1) auf Intensivstationen.

2659 (+23) Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 47 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zumeist Vorerkrankungen hatten, sind bisher in Düsseldorf gestorben. 549 (-8) Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt derzeit in Düsseldorf bei 14,6.

An der Don-Bosco-Montessori-Schule, an der Dieter-Forte-Gesamtschule und am Semper TÜV Berufskolleg für Kosmetik und Gestaltung wurden je ein Schüler positiv getestet. An der japanischen Ergänzungsschule wurde eine Betreuungsperson positiv getestet.

(csr)