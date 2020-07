OSD-Einsatz in Düsseldorf : Kontrolleure schließen vier Gaststätten - Lärmbelästigung am Fürstenplatz

Ein Einsatzfahrzeug des OSD. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf In 35 Betrieben hat der OSD am Donnerstag die Corona-Schutzmaßnahmen kontrolliert - neun davon fielen negativ auf. Zudem gab es wieder Probleme mit einer größeren Gruppe junger Erwachsener, diesmal am Fürstenplatz.

Der OSD kontrollierte am Donnerstag 35 Betriebe im gesamten Stadtgebiet auf Einhaltung der Corona-Reglen, darunter Restaurants, Imbisse, Kioske und Bäckereien. Dreizehn Kontrollen ergaben keine Beanstandungen. Bei dreizehn weiteren Betrieben wurden lediglich leichte Mängel festgestellt.

Neun Betriebe fielen jedoch negativ auf. Dort waren die festgestellten Mängel so erheblich, dass Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden mussten.

In einem Restaurant in Derendorf etwa befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle rund 60 Gäste, von denen keiner den vorgeschriebenen Mindestabstand einhielt. Auch an Tischen, welche durch rotes Klebeband als gesperrt deklariert waren, saßen Gäste und verzehrten Speisen und Getränke. Das vorgeschriebene Handdesinfektionsmittel für die Gäste war ebenfalls nicht vorhanden.

Die OSD-Mitarbeiter forderten den Gaststättenbetreiber auf, seinen Betrieb zu schließen, bis alle Auflagen der Coronaschutzverordnung erfüllt sind. Auch in der Altstadt sowie in Oberbilk mussten die Einsatzkräfte drei Gaststätten aufgrund von gravierenden Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung schließen.

In Benrath trug ein Fahrlehrer keinen Mund-Nasenschutz, obwohl er sich mit einer Fahrschülerin, die ordnungsgemäß einen Mund-Nasenschutz trug, im Auto befand. Der Mund-Nasenschutz ist beim praktischen Fahrunterricht vorgeschrieben. Gegen den Fahrlehrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einer Kontrolle, die nicht im Zusammenhang mit Corona stand, gab es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder Probleme mit einer großen Anzahl von jungen Erwachsenen.

Auf dem Fürstenplatz in Friedrichstadt hielten sich gegen 23 Uhr rund 50 Personen lärmend auf dem Spielplatz auf. Bei der Ansprache der Einsatzkräfte zeigten sich einige Personen verbal aggressiv, warfen den Einsatzkräften Rassismus vor und forderten provozierend dazu auf, Gewalt gegen sie einzusetzen.

Erst mit weiteren angeforderten Einsatzkräften des OSD und nach intensiven und deutlichen Ansprachen verließen die Personen den Spielplatz.

Bereits am Mittwoch hatten OSD und Polizei am Brückerbach in Wersten größere Gruppen angetroffen, die gegen den Lärmschutz verstießen.

(csr)