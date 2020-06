OSD-Einsätze in Düsseldorf : 70 Leute an elf Lagefeuern im Himmelgeister Rheinbogen

Einsatzfahrzeuge des OSD. (Archiv) Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Zu fast 100 Einsätzen musste der OSD in Düsseldorf am Wochenende im Zusammenhang mit Corona ausrücken. In der Altstadt beachteten viele Gaststätten die Corona-Vorgaben nicht, im Himmelgeister Rheinbogen feierte eine große Gruppe ein Party mit Lagerfeuern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

47 Einsätze hatte der OSD am Samstag im Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung. Besonders die Altstadt stand bei gutem Wetter im Fokus der Kontrollen.

In einer Gaststätte am Burgplatz wurden dabei zahlreiche Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Auf der Bolker Straße wurde die Durchgangsbreite des Rettungsweges unterhalb der Arkaden unterschritten. Der Gehweg wurde dort teilweise als Lagerfläche genutzt. Dabei stellte sich zudem heraus, dass die Angestellten des Betriebs ohne Mund-Nasen-Bedeckung Gäste bediente. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bei einem Betrieb an der Mertensgasse wurden eine falsche Kontaktliste, nicht deklariertes Desinfektionsmittel und eine Unterschreitung der Mindestabstände zwischen den Tischen festgestellt.

Außerdem musste die Freitreppe am Burgplatz aufgrund des hohen Besucheraufkommens nach Mitternacht geräumt und gesperrt werden. Unmittelbar nach der Räumung konnte bei einer benachbarten Gaststätte gegen 1.50 Uhr noch unerlaubter Terrassenbetrieb festgestellt werden.

Auch außerhalb der Altstadt stellte der OSD einige Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest. So fehlte in einer Gaststätte an der Schadowstraße das Desinfektionsmittel, außerdem wurden Mund-Nasen-Bedeckungen nicht getragen. Zudem fehlte die geforderte Raumskizze. Bei einer Gaststätte an der Bismarckstraße wurde ein unzulässiger Terrassenbetrieb festgestellt. In beiden Fällen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Foto: Gerhard Berger 10 Bilder Polizei muss Freitreppe in Düsseldorf räumen

Im Naturschutzgebiet Himmelgeister Rheinbogen wurden Einsatzkräfte gegen 23 Uhr auf rund 70 Menschen aufmerksam, die sich um elf illegal entzündete Lagerfeuer aufhielten. Alle wurden aufgefordert, die Lagerfeuer zu löschen und den Bereich zu verlassen. Den Anweisungen der Streife wurde Folge geleistet.

Am Sonntag waren es dann 48 Einsätze, zu denen der OSD im Zusammenhang mit der Coronaschutzverordnung gerufen wurde. Dabei bildete einmal mehr die Altstadt einen Schwerpunkt.

Auf der Bolkerstraße kontrollierte eine OSD-Streife einen Imbiss. Dabei stellte sich heraus, dass die Bedienung von Gästen an der Theke ohne Mund-Nase-Bedeckung erfolgte und eine Spuckschutzvorrichtung an der Bedientheke fehlte. Die Verstöße führten dazu, dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde.

Dieses wurde im Anschluss nur wenige Meter weiter auch gegen einen Gaststättenbetreiber eingeleitet, da bei der Bewirtung der Gäste auf seiner Terrasse ebenfalls die Mund-Nasen-Bedeckung fehlte. Zudem wurde die Kontaktliste nicht tagesaktuell geführt.

Eine weitere OSD-Streife stellte zudem auf dem Burgplatz Eisverkauf ohne Mund-Nasen-Bedeckung fest. In diesem Fall wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In Derendorf fielen zwei Restaurants durch Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung auf. Eine erweiterte Terrasse einer Gaststätte an der Moltkestraße führte dazu, dass die verbliebene Gehwegbreite weniger als einen Meter Abstand zu Passanten aufwies.

Die Tische im Inneren waren teilweise nur mit einem Abstand von 40 Zentimeter aufgestellt und unterschritten somit deutlich den geforderten Mindestabstand. Außerdem wurden die Tische beim Gästewechsel nicht gereinigt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde in die Wege geleitet, und der Betreiber wurde dazu aufgefordert, die Erweiterung der Terrasse mit der Verwaltung abzustimmen.

Auch in einem weiteren Derendorfer Betrieb wurden die Mindestabstände bei der Möblierung einer deutlich überdimensionierten Terrasse nicht eingehalten. Dies führte auch hie zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit dem Hinweis, die eigenmächtige Terrassenerweiterung mit der Verwaltung abzustimmen.

(csr)