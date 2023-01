Volker Bertelmann und Moritz Klaus Zwei Düsseldorfer im Oscar-Fieber

Einen Smoking hat Volker Bertelmann, der auch unter dem Künstlernamen Hauschka bekannt ist, schon längst. Den wird er auch brauchen, denn dass er mit seinem schicken Zwirn nach Los Angeles zur Oscar-Verleihung fliegen wird, steht für den Komponisten und Pianisten fest – er ist für seine Musik zu dem Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ für einen der Goldjungen im Rennen. Der deutsche Beitrag von Regisseur Edward Berger ist für insgesamt neun Oscars nominiert, darunter in der Topsparte „Bester Film“ und in der Kategorie „International Feature Film“. Bertelmann hat das Kriegsgrauen in dem Film eindringlich musikalisch untermalt.