Kolumne : Lost in Grafental

Hier geht es in die Röpkestraße, es ist eine der insgesamt fünf Querstraßen zwischen den beiden Längsachsen. Foto: Marc Ingel

Die Festlegung der Straßennamen im Neubaugebiet in Flingern sorgt vielfach für Verwirrung und Orientierungslosigkeit.

Wilhelm Röpke (1899-1966) war ein deutscher Ökonom und Sozialphilosoph. Er gilt als einer der geistigen Väter der Sozialen Marktwirtschaft. Der Professor war also ein Mann der Wissenschaft, der klaren Worte, der sich mit Sicherheit an Fakten orientiert und klare Richtlinien bevorzugt hat. Wir gehen an dieser Stelle einfach mal davon aus, dass eben jener Herr Röpke Pate für die Straßenbenennung im Neubaugebiet Grafental stand und nicht der Fußballer Rolf Röpke oder der Gründer eines legendären Sushi-Taxis in Düsseldorf, Gerd Röpke – was jetzt aber eigentlich nichts zur Sache tut. Jedenfalls hätte Herr Röpke womöglich Gefallen daran gefunden, dass nach ihm eine Straße im Düsseldorfer Neubaugebiet Grafental benannt wurde. Dass diese jedoch wahrscheinlich tagtäglich für Frustration bei Paketboten, Taxifahrern oder Handwerkern führt, wäre dann wohl nicht so in seinem Sinne gewesen.

Denn es ist so: Wer vom Kreisverkehr in die Neumannstraße einbiegt, wundert sich zunächst, dass diese unmittelbar einen Rechtsknick macht und die Straße im Fortlauf Hohenzollernallee heißt. Erschwert wird die Orientierung zusätzlich dadurch, dass parallel ein Ministräßchen namens Daelenstraße verläuft, die an diesem Stück nur durch einen Grünstreifen von der Neumannstraße getrennt ist. Nun gut, ist vielleicht nicht so optimal gelöst, aber was soll‘s. Am Ende der Neumannstraße (wir erinnern uns, abrupter Rechtsknick) geht’s nur nach links, ab da beginnt die Röpkestraße. Nun verlaufen zwischen Hohenzollernallee und Röpkestraße fünf Querstraßen, die – jetzt kommt der Clou – Richtung Norden bis zur Hälfte ebenfalls noch der Röpkestraße zugerechnet werden, ab einer abgepollerten Lücke in der Häuserfront jedoch plötzlich zur Hohenzollernallee zählen. Die Festlegung der Hausnummern hilft auch nicht wirklich bei der Orientierung. So gehören zum Beispiel an einer der Gassen die Nummern 29 bis 33 zur Hohenzollernallee, weiter geht’s dann mit Häusern, die die Nummern 39 bis 47 tragen, die aber eben die Röpkestraße als Adresse tragen.

Dieser abgepollerte Grünstreifen ist das Niemandsland zwischen beiden Straßen, dahinter beginnt die Hohenzollernallee. Foto: Marc Ingel

„Das versteht natürlich kein Mensch“, sagt Dr. Schwesig (Name geändert, tut aber ebenso wenig zur Sache), der an der Röpkestraße wohnt, nachdem ein Handwerker, der zu ihm wollte, unzählige Male und vollkommen verwirrt um den Block gefahren ist, ehe ihm unser Doktor mühsam am Handy erklären konnte, wie er ihn findet. „Da versagt auch jedes Navi“, weiß Doktor Schwesig aus bitterer Erfahrung. Er fragt sich, wer sich so etwas bei der Stadt ausgedacht hat. „Das ist doch totaler Quatsch.“

Ein Blick in die Hohenzollernallee von der Hohenzollernallee aus – klingt verrückt, ist aber so. Foto: Marc Ingel

Das sieht man bei der Stadt natürlich etwas anders: „Im Kontext von Straßenbenennungen sind als Kriterien für die Zugehörigkeit zu einer Straße insbesondere Kreuzungen, Querstraßen, Straßenknicke oder topografische Besonderheiten zu nennen“, erklärt Stadtsprecher Volker Paulat. Für eine konkrete Hausnummernvergabe sei dann die Erschließung der entsprechenden Gebäude beziehungsweise des Baugebietes relevant. Bei großen Neubaugebieten erfolge eine Hausnummernvergabe in Abstimmung mit den Bauherren. Aber: „Eine abgesprochene Hausnummernvergabe entbindet den Bauherren nicht davon, eine Beschilderung mit Hinweisen auf die einzelnen Hausnummern oder die Hauseingänge anzubringen“, so Paulat.

Grundsätzlich diene eine Straßenbenennung mit zugehöriger Hausnummernvergabe dem „Zweck der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung“, das heißt, eine Adresse soll eindeutig zugeordnet und auffindbar sein – insbesondere für den Notfall für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. „In der Praxis sollten dann natürlich auch Paketdienste die Adresse gut finden“, erklärt der Stadtsprecher.

In allen Fällen einer Straßenbenennung entscheide letztlich die Stadtpolitik mit ihren entsprechenden Gremien. Eine Straßenneubenennung liege im Entscheidungsbereich der entsprechenden Bezirksvertretung, eine Umbenennung obliege wiederum dem Stadtrat. Die Stadt Düsseldorf bringe die Straßenschilder mit den gültigen Straßennamen in der Örtlichkeit dann in letzter Konsequenz an.“