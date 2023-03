Gründer in Düsseldorf „Deutsche haben alles mindestens dreimal durchdacht“

So wie es eben auch Orhan und Orkide Tançgil vor einigen Jahren mit ihrem Unternehmen „Koch dich türkisch“ gemacht haben. Sie begannen in einem 40 Quadratmeter großen Ladenlokal in Flingern damit, zu zeigen, dass die türkische Küche nicht nur aus Döner besteht. Inzwischen arbeiten die Tançgils auf 500 Quadratmetern, bieten Kochkurse, Lebensmittel, Weine und Kochbücher an der Flurstraße an. Orhan Tançgil ist nach eigener Aussage einer von nur sechs türkischen Weinhändlern in Deutschland, hat fünf Kochbücher geschrieben und drei davon im eigenen Verlag auf den Markt gebracht.