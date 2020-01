Top aus den Stadtteilen : Orgelkonzert und „Ghettos Faust“

Mitglieder des U16 Jugendsinfonieorchesters der Tonhalle geben am Sonntag ein Konzert. Foto: Susanne Diesner - Photography fo

Düsseldorf Pop in der Bücherei, Small Talk im Bürgerhaus, Konzert im Mutterhaus und Theater in Derendorf – diese Woche ist in den Stadtteilen viel los.

Oberkassel „Elvis hat den Körper befreit und Bob Dylan den Geist!“ Mit diesen Worten beschrieb man die Wirkung dieser beiden Giganten der amerikanischen Popkultur. Ihre Songs, ihr Leben und „wichtige“ Unwichtigkeiten – aus diesem Potpourri stellen der Sänger Klaus Grabenhorst und Sologitarrist Werner Kappes einiges am Mittwoch, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Oberkassel vor.

Wersten Weder Jochen Schäfer noch Andre Höhn haben, als sie gemeinsam die Schule in Flingern besuchten, daran gedacht, dass sie sich 50 Jahre später im Probenraumbunker in Wersten wiedertreffen würden, um zusammen in einer Jazzband zu musizieren. Als Gegenpol zu dieser Band, die nur selbst geschriebene Stücke spielt, gründeten sie das Duo Joe Shepherd & Slim Sherman, um damit die Lieder ihrer Jugend- und Jungerwachsenenzeit aufleben zu lassen. So wird am Freitag,19 Uhr, in der Bücherei in Wersten nicht nur Beatmusik erklingen, sondern auch Blues, Chanson, Country, Jazz, Latin, Rock und Schlager.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Stadtbücherei Oberkassel Lueg­allee 65, Telefon 0211 8994108 Bürgerhaus Reisholz Kappeler Straße 231 Stadtbücherei Wersten Liebfrauenstraße 1 Basilika St. Margareta Gerricusplatz, Telefon 0211 289330 Takelgarn-Theater Philipp-Reis-Straße 10 Stadtbücherei Derendorf Blücherstraße 10 Mutterhauskirche Zeppenheimer Weg 18 Kulturzentrum Zakk Fichtenstraße 40, Telefon 0211 9730010

Gerresheim Das Eröffnungskonzert der Winterlichen Orgelkonzerte wird am Freitag, 20.30 Uhr, in der Basilika St. Margareta gegeben. Werke von Louis Vierne, von Mendelssohn, Reger, Fauré, Debussy und Poulenc werden zu hören sein. Unter der Leitung von Klaus Wallrath spielt Victor-Antonio Agura die Orgel, es tritt der Jugendkammerchor St. Margareta auf und am Klavier sitzt Natalia Hildebrandt.

Friedrichstadt Es wohnen zwei Seelen in Özgür Cebes Brust. Der Junge aus dem Ghetto und der Waldorfschüler. In seinem neuen Bühnenprogramm „Ghettos Faust“ sind sie endlich vereint und zeigen, dass man trotz sprachlicher Missverständnisse Verständnis füreinander haben kann. Ausgebildet in allen Feinheiten der deutschen Sprache stürmt der Kabarettist damit die Bühnen im Land. Am Samstag, 20 Uhr, beschäftigt sich Cebe im Takelgarn Theater mit den dringendsten Themen der Neuzeit. Religion, Rassismus, Aufklärung und Deutscher Schlager. So vielseitig wie er, ist auch sein Programm. Mal leise mit Augenzwinkern. Dann wieder laut wie ein Presslufthammer.

Derendorf In der Stadtbücherei öffnen sich am Samstag, 10 Uhr, die Flügeltüren des Holzrahmens und das Kamishibai (stammt ursprünglich aus Japan und heißt übersetzt Papiertheater). Für Kinder ab drei Jahren wird das Märchen von Schneeweißchen und Rosenrot erzählt: Die Schwestern werden von einem Bären um Einlass gebeten.

Kaiserswerth Ihr 20-jähriges Bestehen feiert die Ökumenische Hospizgruppe Kaiserswerth mit einer Konzertreihe. Auf ein Sinfoniekonzert im Rahmen des Jubiläumsprogramms kann sich das Publikum am Sonntag, 16 Uhr, in der evangelischen Mutterhauskirche freuen. 80 junge Musiker des U16 Jugendorchesters der Düsseldorfer Tonhalle präsentieren unter der Leitung von Moon Doh und mit Trompeter Lars Koch die Ouvertüre „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, Joseph Haydns Trompetenkonzert sowie Ausschnitte aus den Carmen-Suiten 1 und 2 von Georges Bizet und Filmmusik zu „Jurassic Park“ von John Williams.

Flingern Johannes Floehr – der Zwei-Meter-Mann ist Humorist, Autor, Moderator und Slam-Poet. Aber vor allem: richtig frech. Am Sonntag, 20 Uhr, steht er auf der Bühne im Zakk und gibt sein neues Programm – eine Mischung aus Stand-up, Texten, Videos und Auszügen aus seinen beiden Büchern „Buch“ (2018) und „Dialoge“ (2019) – zum Besten.