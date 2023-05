Tattoo-Kampagne „OptInk“ in Düsseldorf Bereitschaft zur Organspende geht unter die Haut

Der Hauptgedanke hinter der Kampagne, so erzählt Mitgründerin Anna Barbara Sum, sei es, Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen. „Das Tattoo ist ein guter Konversationsstarter – sowohl in der Familie und im Bekanntenkreis, als auch bei neuen Kontakten“, sagt Sum. Ersetzen soll das Tattoo den Organspendeausweis nicht. Aber so wurde im Idealfall zumindest darüber gesprochen. Sollte es zu einer Entscheidung kommen müssen, was im Falle eines Hirntods mit den Organen geschieht, wissen die Angehörigen Bescheid. Im Idealfall sehen sich in dieser emotional belastenden Situation nicht noch zusätzlicher Last ausgesetzt.