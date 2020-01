Sorge vor rechter Unterwanderung : Organisatorin meldet „Fridays gegen Altersarmut“ in Düsseldorf ab

Düsseldorf Eine der beiden Mahnwachen am Freitag wird nicht stattfinden. Die Anmelderin ist besorgt wegen des Interesses von rechten Gruppen. Auch die Düsseldorfer Republikaner bewerben die Demonstration inzwischen. Die andere Mahnwache ist nicht betroffen.

Die für diesen Freitag geplante Mahnwache gegen Altersarmut auf dem Schadowplatz ist abgesagt. Dies teilte die Anmelderin, die ihren Namen nicht in den Medien lesen will, unserer Redaktion mit. Sie begründet den Schritt mit ihrem „Eindruck, dass Rechte die Mahnwache als Plattform benutzen wollen“. Die Bewegung „Fridays gegen Altersarmut“ steht bundesweit wegen einer möglichen Unterwanderung durch rechte Gruppen in der Kritik. Die Polizei konnte am späten Montagnachmittag die Abmeldung der Demonstration noch nicht bestätigen.