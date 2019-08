Aktion in Düsseldorf : Bleib am Boden, fordern Klima-Aktivisten

Auch in den Sommerferien fanden in Düsseldorf immer wieder Aktionen der Klima-Aktivisten statt, hier Ende Juli am Hauptbahnhof. Foto: dpa/David Young

Organisatoren der Fridays-for-Future-Bewegung planen erstmals eine Demonstration am Flughafen.

Bleib am Boden! Unter diesem Motto ist am letzten Freitag in den Sommerferien, 23. August, eine große Demonstration der Fridays-for-Future-Aktivisten am Düsseldorfer Flughafen geplant. Schwerpunkt ist dabei erstmals der Protest gegen den Flugverkehr. Erwartet werden Teilnehmer aus Kleve, Wuppertal, Duisburg, Wülfrath, Düsseldorf, Neuss, Krefeld und weiteren Orten. Organisator ist die Fridays-fot-Future-Gruppe Niederrhein-Wupper.

„Wir wollen gegen den übermäßigen, klimaschädlichen Flugverkehr demonstrieren und Flyer an ankommende Passagiere verteilen, um sie für das Thema zu sensibilisieren und ihnen nahezulegen, das nächste Mal keinen Flug zu buchen und über Alternativen nachzudenken“, sagt Lukas Mielczarek, Delegierter der Fridays-for-Future-Bewegung in Düsseldorf.

„Fridays for Future“ in Düsseldorf mit tausenden Teilnehmern

Rosenmontagswagen im Einsatz : „Fridays for Future“ in Düsseldorf mit tausenden Teilnehmern

Das will die „Fridays for Future“-Bewegung von der Politik

Maßnahmenkatalog vorgelegt : Das will die „Fridays for Future“-Bewegung von der Politik

Demo in Viersen : Fridays for Future trotz Ferien

Fridays for Future auch in den Ferien

FFF : Fridays for Future auch in den Ferien

„Fridays for Future“ meldet Demonstration in Haan an

Haan : „Fridays for Future“ meldet Demonstration in Haan an

Die Aktivisten wollen am Freitag vom Bahnhof des Flughafens über die Frachtstraße zum Terminal ziehen, um dort in einer Abschlusskundgebung und mit einem Flashmob auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die konkreten Forderungen: Es müsse eine sozial verträgliche und bundesweite Kohlendioxid-Abgabe eingeführt werden, die klimafreundliches Reisen attraktiv mache.

Die Aktion beginnt am Freitag nach einer Sammelphase um 12.20 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Flughafen Fernbahnhof am Platz auf der Westseite des Bahnhofs. Der Zug der Demonstranten setzt sich um 12.40 Uhr in Bewegung. Er wandert durch den unteren Terminal-Ring und endet gegen 14 Uhr auf dem Parktplatz P12 (am Maritim-Hotel).