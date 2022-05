Sprechstunde mit Ordnungsdienst in Düsseldorf : „Ich gehe nie ohne Schutzweste raus“

Christin Wetzel (l.) und Nick Krienelke bei der OSD-Bürgersprechstunde auf dem Gertrudisplatz in Eller. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Das Süd-Team des Ordnungsdienstes ist wieder zu Bürgersprechstunden in den Stadtteilen unterwegs – von Eller bis Garath. Dabei geht es nicht nur um Müll und Lärmbelästigung, sondern auch um die Sicherheit der Einsatzkräfte.

Oftmals sind es die kleinen Dinge, die am meisten stören, die so unverständlich sind, dass sie einen regelrecht verärgern. Wenn Menschen ihren Hausmüll nicht in die eigene Tonne werfen, sondern sie am Papiercontainer ablegen zum Beispiel. Wenn E-Scooter einfach mitten auf dem Gehweg liegen gelassen werden. Oder wenn auf der Straße abgestellte Autos den gesamten Verkehr behindern.

Für solche kleinen und großen Ärgernisse ist oftmals der städtische Ordnungs- und Servicedienst (OSD) zuständig. Zwischen Blumenstand und Corona-Testcontainer hatte sich am Dienstag auf dem Gertrudisplatz in Eller auch der blau-weiße Bus des Ordnungsdienstes gestellt. Bei den Bürgersprechstunden, die erstmals seit zwei Jahren wieder stattfinden, können Düsseldorfer den Einsatzkräften dort Fragen stellen und Anregungen aus den Vierteln mitgeben. Mit vor Ort sind auch die Polizei aus den örtlich zuständigen Bezirksdiensten und die Verkehrsüberwachung. Am Heinrich-Heine-Platz, in Oberbilk und Rath, in Hassels und Düsseltal waren die Kräfte schon unterwegs. Nun machten Beschäftigte des Süd-Teams, das für den Bereich südlich des Hauptbahnhofs bis nach Garath und Hellerhof zuständig ist, in Eller Halt.

info Personal beim OSD wird aufgestockt Versprechen Oberbürgermeister Stephan Keller steht für eine Null-Toleranz-Strategie. Eines seiner Wahlversprechen: mehr Ordnungskräfte in Düsseldorf. Umsetzung Die Gesamtstärke des OSD soll sich beinahe verdoppeln und auf 270 Einsatzkräfte wachsen – jedes Jahr um rund 30 Kräfte. 2021 wurde dieses Ziel bis zum Ende des Jahres tatsächlich erreicht.

Die Themen, sagt Nick Krienelke vom OSD, seien je nach Stadtteil unterschiedlich. In Wersten gehe es häufig um illegal entsorgten Sperrmüll, in Bilk um die Parksituation rund um die Lorettostraße, im Himmelgeister Rheinbogen ums Einhalten des Naturschutzgebiets, rund um den Elbsee um freilaufende Hunde, die eigentlich angeleint sein müssten. In Eller um Gruppen von Jugendlichen, die sich abends am Gertrudisplatz oder im Schlosspark treffen. Mittlerweile gehe es immer weniger um Corona-Themen, dafür wieder mehr um Beschwerden über laute Gruppen feiernder Jugendlicher. Egal was es ist, die Einsatzkräfte des Ordnungsdienstes begegnen den Passanten mit ihren Fragen und Anregungen mit Verständnis, Geduld und guten Tipps.

Es gibt aber auch die andere Seite, Menschen, die den Ordnungskräften feindlich gegenüberstehen. „Da kann doch eigentlich nichts passieren“, sagt ein Mann im Gespräch mit Nick Krienelke. Der hat aber schon anderes erlebt in seinen vier Jahren beim Ordnungsdienst. „Ich gehe nie ohne Schutzweste raus“, sagt Krienelke, der diese auch bei der Bürgersprechstunde trägt. „Man weiß nie, wem man begegnet.“

Erst am Wochenende sind drei Mitarbeiter bei einem Einsatz in der Altstadt verletzt worden. Ein 51-Jähriger schlug der OSD-Kraft mit der Faust gegen das Kinn. Als die Einsatzkräfte versuchten, ihn zu Boden zu bringen und zu fixieren, wurden sie aus einem Kreis von 50 bis 70 umstehenden Personen verbal bedroht und massiv bedrängt. Es ist nicht das erste Mal, dass Bürger den Ordnungskräften mit Gewalt begegnen. Die Zahl der Gewaltdelikte gegenüber Ordnungs- und Sicherheitsleuten habe sich in den vergangenen zehn Jahren versechsfacht, heißt es von der Stadt.