Corona in Düsseldorf : OSD geht gegen Partys und Glücksspiel vor

Der Streifendienst des OSD leitete am Sonntag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Feiernde Gäste in einem Oberbilker Hotel, alkoholtrinkende Jugendliche in Heerdt und illegales Glücksspiel in der Stadt – für die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt gab es am Wochenende viel zu tun.

Am Freitagabend stießen OSD-Mitarbeiter im Freizeitpark Heerdt auf mehrere Jugendliche, die durch störendes Verhalten aufgefallen waren. Zwei Beteiligte konnten gestellt werden. Einer der beiden flüchtete nach einem Stoß gegen eine OSD-Einsatzkraft. Weil der junge Mann bereits polizeibekannt war, erkannten ihn die Mitarbeiter des OSD später auf Bildern in der Polizeiwache wieder und konnten so ein Verfahren einleiten. Es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Alkoholkonsum im öffentlichen Raum, Zusammenkunft von Personen aus mehreren Haushalten und Nichteinhaltung des Mindestabstandes eingeleitet. Darüber hinaus wurde wegen Verweigerung der Herausgabe von Personalien und Körperverletzung gegen einen OSD-Mitarbeiter Strafanzeige erstattet.

Gegen 0.40 Uhr stellten Dienstkräfte Partylärm aus mehreren Zimmern eines Hotels in Oberbilk fest. Es stellte sich heraus, dass die dort untergebrachten Gäste zu touristischen Zwecken beherbergt wurden. Darüber hinaus wurden in einem Internetcafe, einem Kiosk und einem Imbiss Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt und je mit Ordnungswidrigkeitsverfahren geahndet.

Auch am Samstag hatten die Einsatzkräfte viel zu tun. Bei der Begleitung zweier Demonstrationen in Stadtmitte leiteten OSD-Dienstkräfte mehrere Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Verstößen gegen die Maskenpflicht sowie der Nichteinhaltung des Mindestabstandes ein. Außerdem wurden im gesamten Stadtgebiet mehrere Ansammlungen von Feiernden aufgelöst und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die gestellten Beteiligten eingeleitet. In Oberbilk trafen OSD-Mitarbeiter kurz vor Mitternacht in einer Shishabar Gäste an. Die Dienstkräfte versiegelten zudem drei Glücksspielautomaten.

Am vergangenen Sonntag leitete der Streifendienst zwischen 13 Uhr und 17 Uhr 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Maskenpflicht ein. In zwei Lokalen in Stadtmitte stellten OSD-Mitarbeiter Verstöße gegen die Maskenpflicht und das Bewirtungsverbot fest. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Bei einer Nachkontrolle in Stadtmitte kontrollierten Einsatzkräfte des OSD unter Hinzunahme der Polizei eine Wohnung, in der sechs Glückspielgeräte sichergestellt wurden. Am Vortag hatten OSD-Mitarbeiter zwölf Menschen im Kellerabgang des betroffenen Hauses angetroffen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

