Ordnungsamt Düsseldorf : Illegal Beschäftigte auf Baustelle erwischt

Düsseldorf Ein Schlag gegen illegale Beschäftigung ist dem Ordnungsamt Düsseldorf gelungen. Auf einer Baustelle im Norden der Stadt wurden zwölf dort Beschäftigte erwischt, die keine Arbeitserlaubnis besaßen.

Zwölf Menschen ohne Arbeitserlaubnis für Deutschland haben Kontrolleure des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) am Donnerstagmorgen auf einer Baustelle im Norden der Landeshauptstadt ermittelt. Die OSD-Mitarbeiter hatten zuvor beobachtet, wie die Männer in Arbeitskleidung, also mit Helm, Arbeitshosen und -schuhen ausgestattet, auf der Baustelle Wasser- und Abwasserleitungen verlegten.