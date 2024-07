Kultur in Düsseldorf Operette im Espresso-Format vor dem Rathaus

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Operette im Espresso-Format“ wird es am Donnerstag, 8. August, um 18.30 Uhr, eine kostenlose Open-Air-Aufführung der Operette „Die Csárdásfürstin“ auf dem Marktplatz vor dem Rathaus geben. Das Format des Vereins „Music To Go“ besteht in diesem Fall aus einem Streichquartett, das die Rolle des Orchesters übernimmt, und vier Opernsängern in den Rollen der Protagonisten. Die Vorstellung der Operette dauert 90 Minuten. Die Veranstaltung wird moderiert von Désirée Brodka, die nicht nur das Konzept der Operette erläutert, sondern den Zuhörern auch einen Einblick in die Hintergründe der berühmtesten Operette von Emmerich Kálmáns gibt.