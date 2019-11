Kultur in Düsseldorf : Oper nimmt Spielbetrieb wieder auf

Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Nach dem Wasserschaden durch eine Sprinkleranlage ist die Bühnentechnik wieder einsatzfähig. Am Freitagabend ist das Ballettprogram b.41 zu sehen.

Von Nicole Lange

Fünf Tage nach dem Wasserschaden im Opernhaus konnte am Freitag der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. „Wir haben alles daran gesetzt, so schnell wie möglich wieder für unser Publikum da zu sein“, sagt Opernintendant Christoph Meyer. Dass das so bald gelungen sei, sei eine herausragende Leistung: „Wir freuen uns sehr, unsere drei Wochenendvorstellungen spielen zu können.“

Am vergangenen Montag hatte es eine Fehlauslösung der Sprinkleranlage gegeben, Teile der Bühne und des Orchestergrabens wurden durch austretendes Löschwasser beschädigt. Dem technischen Personal der Oper sei es mit Unterstützung von Spezialfirmen gelungen, die zentralen bühnentechnischen Voraussetzungen für den Vorstellungsbetrieb wiederherzustellen, erklärte die Oper am Freitag. Noch verbleibende Schäden sollen im Lauf der kommenden Wochen behoben werden. Die Höhe des Schadens war noch nicht klar, sie werde noch ermittelt, hieß es – zunächst habe die Wiederherstellung des Probe- und Spielbetriebs Priorität gehabt.

Es war nicht das erste Mal, dass die Rheinoper unter einem Wasserschaden zu leiden hatte. Erst Anfang August hatte es einen in einem benachbarten Gebäude gegeben, in dem der Ticketshop untergebracht war. Das Gebäude ist bis heute eine Baustelle. Im Frühjahr gab es einen Defekt an der Sprinkleranlage im Theater Duisburg, das zur Deutschen Oper am Rhein gehört. 80.000 Liter Wasser traten aus, das Haus begann im Juni wieder mit eingeschränktem Betrieb.