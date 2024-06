Nach dem Salto in Düsseldorf Warum der Wechsel für das Opern-Projekt gut ist

Vor der Ratssitzung ist für Donnerstag eine Demonstration der Baumschützer auf dem Marktplatz angemeldet. Die Linke will über den von ihr angestrebten Bürgerentscheid zur Oper informieren. Die Befürworter der Oper (CDU, SPD, FDP) wissen, dass nicht nur bei einer politischen Minderheit, sondern selbst unter Sympathisanten einer neuen Oper die Zweifel an einem so großen wie teuren Neubau an der Heine-Allee gestiegen sind.