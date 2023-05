Großprojekt in Düsseldorf So wäre der Blick von der Oper für alle

Düsseldorf · In zwei Wochen wird entschieden, ob die neue Düsseldorfer Oper an der Heine-Allee neu gebaut werden soll. Was ist geplant, um die Oper für die breite Bevölkerung interessanter zu machen? Hier sehen Sie, wie der Blick von einer angedachten Terrasse in 50 Metern Höhe wäre.

31.05.2023, 12:47 Uhr

Schauspielhaus und Oper gehören zur Hochkultur und es heißt regelmäßig, dass sie Angebote für nur fünf Prozent der Bevölkerung schaffen. Die SPD spricht in ihrem Positionspapier treffend davon, dass die Oper eine vergnügliche Anstrengung sei, die erlernt werden wolle. Wer sich auf das Abenteuer einlässt, kann hervorragend ausgebildeten Künstlern dabei zusehen, wie sie ein Kunstwerk erstellen – ein Original, dass in seiner Intensität unmittelbar wirkt.