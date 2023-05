Opernstandort Düsseldorf Muss der Neubau wirklich sein?

Düsseldorf hat viel unternommen, um die Menschen in der Stadt mitzunehmen auf dem Weg zum Neubau der Oper. Die Beteiligung war vielfältig und intensiv, viele der Teilnehmer waren begeistert, so mitreden zu können. Das muss weitergehen und das Konzept einer „Oper für alle“ mit Leben gefüllt werden – dafür hat man nun zehn Jahre Zeit. Die Opernspitze selbst hat erklärt, das Haus für andere Formen der Musik von Jazz bis Rock öffnen zu wollen. Vor allem aber muss die Oper Treffpunkt der Düsseldorfer werden: mit Einblick in Werkstätten und Probebühne, mit Restaurant und Bar auf dem Dach inklusive Aussichtsterrasse. Letztere in 50 Meter Höhe mit Blick über Hofgarten und Kö, zum Rhein und zum Flughafen. In dieser zentralen Lage gäbe es keinen vergleichbaren öffentlichen Ort in Düsseldorf.