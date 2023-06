Streit um Oper in Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller wirft Grünen Populismus vor

Die Stadtpolitik diskutiert den Neubau der Oper. Deswegen treffen wir uns mit Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) vor Ort. Zunächst geht es mit dem Aufzug in der Oper in die Höhe und dann über Metallstege, die das Gewölbe des Saals überqueren, zum Dach in 26 Meter Höhe. Eine Entdeckung dort ist ein Probenraum mit Glasfront zum Hofgarten, den kaum ein Düsseldorfer kennen dürfte.