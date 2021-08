Kultur in Düsseldorf : Der Traum von der Oper am Rhein

Foto: Entwurf: RKW Architektur + / Visualisierung: formtool 11 Bilder Pläne für den Neubau der Oper in Düsseldorf

Düsseldorf Wo soll die neue Oper in Düsseldorf gebaut werden? Das Büro RKW hat die Oper auf die Landzunge am Parlamentsufer gesetzt. Dann gäbe es tatsächlich eine Deutsche Oper am Rhein. Die Kesselstraße ist auch noch im Rennen.