Veranstaltungen in Düsseldorf Das Bürgerhaus Salzmannbau steht ganz im Zeichen von Harry Potter

Der kostenfreie Harry-Potter-Tag findet am Samstag, 13. Januar, von 13 bis 18 Uhr statt und richtet sich an Harry-Potter-Fans ab sechs Jahren. Die Gäste können gerne in einem stilechten Harry-Potter-Outfit erscheinen, denn neben einem Quiz zu dem Romanhelden winken bei einem Kostümwettbewerb auch zauberhafte Preise. Zwischen Live-Lesungen, bei denen Schülerinnen und Schüler ausgewählte Szenen aus den Harry-Potter-Büchern vortragen, gibt es zudem einstündige Kreativ-Workshops in der hauseigenen kulturpädagogischen Einrichtung „BauKinderKultur“. Die jungen Gäste können dabei Zauberstäbe oder Zauberhüte basteln und magische Lesezeichen oder Hogwarts-Haus-Armbänder fertigen. Für die kostenfreien Workshops ist eine Anmeldung unter buergerhaussalzmannbau@duesseldorf.de erforderlich.