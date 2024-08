Open-Air-Kino in Düsseldorf Dieser Film wird in der ersten Joker-Night gezeigt

Seit Donnerstag hebt sich im Open-Air-Kino in Düsseldorf die Leinwand im Rheinpark für die „Filmnächte unter Sternen“ wieder täglich. Das Programm steht schon seit Wochen fest – bis auf zwei Ausnahmen: Die Filme in den beiden Joker-Nights waren bislang noch unbekannt. Jetzt wurde der Titel für den Abend am 15. August bekannt gegeben. Das Alltours Open-Air-Kino zeigt den neuen Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“.