Düsseldorf als Pilotregion : Online-Plattform soll lokalen Handel stärken

Düsseldorf In Düsseldorf bietet Shopdaheim.de ab März die Möglichkeit, Waren von lokalen Händlern nach Hause geschickt zu bekommen. Außerdem verbindet die Plattform analogen und digitalen Handel.

Eine digitale Plattform soll dem lokalen Einzelhandel deutschlandweit helfen. In Düsseldorf startet ab März zudem eine „Logistik und Payment“-Funktion, die in der Region getestet werden soll. „Hier finden Kunden die ganze Innenstadt auf einer Plattform und können sich über Neuigkeiten des Lieblingshändlers informieren“, erklärt Felix Koch vom Logistikunternehmen Fiege, das das Projekt gemeinsam mit dem Buchhändler Thalia initiiert hat.

Der Mehrwert für die Nutzer soll darin liegen, dass man auf der Plattform gebündelt alle Informationen findet – von den Öffnungszeiten über die Anschrift hin zu den gängigen Kontaktmöglichkeiten wie Telefon oder E-Mail. Daneben gebe es die Möglichkeit, über die Plattform mit den Händlern per Chat oder Videochat sowie über Online-Terminvereinbarungen in Kontakt zu treten. Auch eine Reservierung von Waren ist so möglich, aber ohne einen Onlineshop im klassischen Sinn. „Damit spart man vor Ort Zeit, kauft dennoch lokal und kann sich gegebenenfalls vor dem Kauf noch beraten lassen“, sagt Koch.