Online-Plattform : Der Düsseldorfer Familien-Navigator geht an den Start

Die Vorbereitungen für den Familien-Navigator laufen auf Hochtouren. Die Plattform soll kontinuierlich von 150 auf mehr als 2000 Angebote zur Jahreswende 2020/21 wachsen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Schwimmunterricht, Elterngeld, Krabbelgruppe: Auf einer neuen Online-Plattform wollen die Stadt und 20 freie Träger von Mittwoch an ihre Angebote für Familien bündeln. 35.000 Flyer werden zum Auftakt verteilt. Die Erwartungen der Eltern sind hoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Wer hilft mir, wenn mein Baby schreit? Wo gibt es Schwimmunterricht für Kleinkinder? Wie komme ich möglichst schnell an mein Elterngeld? Wo in meiner Nähe gibt es eine Krabbelgruppe? Und wer verkauft gebrauchte Babysachen? Wer Antworten auf diese und viele andere Fragen sucht, braucht Geduld. Denn die Vielfalt der Angebote, die es in der Landeshauptstadt gibt, ist ebenso überwältigend wie unübersichtlich. „Es kostet Nerven und Zeit“, sagt Marcel Scherrer, Sprecher der Düsseldorfer Kita-Eltern. Doch Besserung ist in Sicht. „Am 10. Juli geht der Familien-Navigator an den Start“, sagt Jugenddezernent Burkhard Hintzsche. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Das Konzept Auf den ersten Blick ähnelt die neue Plattform dem vielen Eltern bekannten Vormerksystem Kita-Navigator, über den Betreuungsplätze verteilt werden. Doch beide Systeme unterscheiden sich grundsätzlich voneinander. Die Plattform für Kitaplätze ist ein geschlossenes System ausschließlich für Kindertagesstätten. Wer einen Platz möchte, muss es nutzen. „Dagegen ist der neue Familien-Navigator ein offenes, ständig wachsendes System mit sämtlichen Angeboten, die für Familien interessant sind. Dieser Service muss sich durch Qualität etablieren“, sagt Jugendamtsleiter Johannes Horn. Die Grundidee: Akteure und Anbieter stellen Kurse und Beratungsangebote selbstständig ein und verwalten sie. Und die Nutzer suchen anhand unterschiedlicher Kriterien wie Wohnort, Altersgruppe, Themengebiet, Stichworten passgenau nach dem, was sie interessiert.

Info Themenbogen von Sport bis Inklusion Erweiterung Etwa anderthalb Jahre wurde der neue Service vorbereitet. Zum Start wird es vor allem um die „Frühen Hilfen“ für Klein-Kinder und deren Eltern gehen. Sukzessive kommen weitere Altersgruppen und Themenbereiche wie Sport, Kultur, Schule, Bildung, Soziales, Inklusion und Integration hinzu. Technik Die Plattform ist nutzerfreundlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Navigator muss nicht installiert werden. Updates sind nicht erforderlich. Kosten sind laut Stadt kaum entstanden. Das Programm baut auf das Online-System „Frühe Hilfen/Guter Start“ des Landes Nordrhein-Westfalen auf. Es wurde in Kooperation mit fünf Pilot-Kommunen entwickelt.

Der Start Der neue Familien-Service wird in Schritten eingeführt. Zum Online-Auftakt am 10. Juli geht es zunächst einmal um Kinder bis zu drei Jahren. Innerhalb weniger Monate soll dann die Service-Palette für die Vier- bis Sechsjährigen folgen, ab 2020 werden auch Sieben- bis 21-Jährige berücksichtigt. Horn setzt auf ein rasches Wachstum der Online-Plattform. 150 Einzelangebote werden im Juli online gestellt. „500 werden es bis zum Jahresende sein, etwa 1000 in einem Jahr und 2000 zur Jahreswende 2020/21“, benennt der Amtsleiter die selbst gesetzten Ziele.

Die Koordinatoren Etwa 100 Mitarbeiter des Jugendamtes und von etwa 20 freien Trägern wurden in den vergangenen sieben Monaten geschult. Als Ansprechpartner für den Navigator kümmern sie sich um die Einträge, sollen dafür sorgen, dass diese aktuell bleiben. Um herauszufinden, was Familien wichtig ist, wurden in den vergangenen 18 Monaten auch Düsseldorfer Eltern an der Entwicklung des Service-Portals beteiligt.

Die Öffentlichkeit Mit rund 35.000 Flyern wird die Stadt den neuen Service in Kinderarztpraxen, städtischen Einrichtungen und Beratungsstellen bewerben. Eingebunden wird er in die städtische Internetseite. Auf der Plattform selbst sind die Angebote nicht buchbar. „Aber ein Klick reicht und man ist auf den Seiten der Veranstalter“, sagt Horn.