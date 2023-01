Reality-Show-Teilnehmer Oliver Sanne heiratet bald Wie der Düsseldorfer Bachelor die Liebe fand

Noch ist Oliver Sanne ein lediger Mann. Das wird sich demnächst ändern – mit seiner Freundin Jil Rock ist er verlobt, bald steht die Hochzeitsfeier an. Sanne war einst Rosenkavalier in der TV-Datingshow „Der Bachelor“. Tausende Zuschauer verfolgten vor den Bildschirmen, wie der damalige Junggeselle unter 22 Kandidatinnen nach einer Auserwählten suchte. Die Beziehung mit Liz Kaeber, die von ihm im Finale die letzte Rose überreicht bekam, war allerdings nur von kurzer Dauer. „Ein Verknallen ist in solchen Fernsehformaten möglich“, sagt Sanne. Davon sei er auch heute, acht Jahre nach seiner Teilnahme an der Show, überzeugt. „Aber das bedeutet nicht, dass du die Frau fürs Leben findest.“