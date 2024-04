„Gestrandet in den Flitterwochen“ Oli aus Düsseldorf sucht im Paradies die große Liebe

Sechs Folgen lang wird die Reise der Paare immer mittwochs ausgestrahlt, in der zweiten Folge war Oli erstmals zu sehen. In der heutigen Zeit jemanden kennenzulernen, sei sehr schwierig geworden, sagt Oli im Gespräch mit unserer Redaktion kurz vor der Ausstrahlung. Die Idee, auf einer Insel ohne Handy und die sozialen Medien als Ablenkung zu sein und sich dort voll und ganz auf die Partnerin konzentrieren zu können, hat ihn überzeugt. „Alles ist so schnelllebig geworden und viele Leute überlegen sich heutzutage Strategien in der Anfangsphase. Ich wollte einfach nur aus dem Herzen handeln.“