Oberlandesgericht Düsseldorf : Prozess gegen mutmaßlichen Spion Ankaras

Düsseldorf Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate verhandelt das Düsseldorfer Oberlandesgericht gegen einen mutmaßlichen türkischen Spion. Beide Verfahren hängen zusammen.

Vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Spion in türkischen Diensten begonnen. Der Generalbundesanwalt wirft dem deutschen Staatsbürger Aziz A. vor, mit dem bereits verurteilten Spion Ali D. zusammengearbeitet zu haben. A. soll sich bereit erklärt haben, für den türkischen Geheimdienst Informationen zu beschaffen.

Der Taxifahrer aus Köln habe D. zwei mutmaßliche Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen genannt und zu einem von ihnen weitere Daten geliefert, erklärte die Bundesanwaltschaft im August in ihrer Anklage. Außerdem soll er D. 200 Schuss scharfe Munition für den gemeinsamen Besuch eines Schießstands verkauft und in seiner Kölner Wohnung übergeben haben.

Die Patronen und eine Liste mit Namen und Steckbriefen von Anhängern der Gülen-Bewegung waren im September 2021 in einem Düsseldorfer Hotelzimmer gefunden worden. Die Polizei hatte nach einem Zeugenhinweis das Hotel in Oberbilk geräumt und durchsucht. Mehrere bewaffnete Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an und durchkämmten mit zahlreichen Beamten stundenlang das Gebäude.