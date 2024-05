Prozess vor Oberlandesgericht in Düsseldorf Kampfsportschule muss „Königreich Deutschland“ aus Impressum streichen

Hauptsitz und Aufsichtsbehörde: Königreich Deutschland. Wer die Räume betritt, gehöre dem Reich temporär an und habe dessen Verfassung und Gesetze „vorrangig zu wählen“. So steht es im Impressum einer Kampfsportschule in Düsseldorf. Das Studio in der Stadtmitte wirbt offen damit, ein Betrieb im sogenannten „Königreich Deutschland“ zu sein. Das Oberlandesgericht hat dies dem Betreiber der Kung-Fu-Schule nun untersagt.