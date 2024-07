Oldtimer-Rallye Künstler Leon Löwentraut führt die 21. Tour de Düsseldorf an

Rund 150 besondere Fahrzeuge werden in der Düsseldorfer Altstadt erwartet. Dazu gehören die legendäre Citroёn DS, der elegante Facel Vega oder der sportliche Renault Alpine. Die „Tour de Düsseldorf“ ist ausschließlich für französische Automobile mit Baujahr vor 1985 konzipiert und seit vielen Jahren das größte Treffen solcher Fahrzeuge in Deutschland. Auf dem Burgplatz startet am 27. Juli die gemütliche, rund 120 Kiometer lange Fahrt rund um Düsseldorf. Einige seltene Klassiker der 20er- und 30er-Jahre sind dabei, aber auch Besonderheiten aus den 50ern, 60ern, 70ern und mittlerweile auch 80er-Jahren. Start und Ziel der Ausfahrt ist der Burgplatz in der Altstadt. Die Oldtimer fahren am Samstag zwischen 10 und 11 Uhr los, zwischen 12 und 14.30 Uhr liegt die Mittagsstation auf der Galopprennbahn in Grafenberg, der letzte Stopp vor der Rückkehr zum Burgplatz ist die Fotostation am Schloss Eller zwischen 14 und 17 Uhr.