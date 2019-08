Olditmer Experte aus Düsseldorf : Es ist nicht alles old, was glänzt

Norbert Schröder ist Oldtimer-Experte beim TÜV. Selbst Experten schätzen ihn als Lexikon für Pkw vergangener Epochen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Norbert Schroeder ist Fachmann für Autos vergangener Jahrzehnte. Er erkennt sehr schnell, ob beim Alter nachgeholfen wurde. Das passiert nicht selten, weil mit solchen Betrügereien sehr viel Geld zu verdienen ist.

Von Hans Onkelbach

Normalerweise will man Altes (auch Menschen) jünger aussehen lassen. In der Branche, in der Norbert Schroeder als Experte gilt, ist es umgekehrt: Betagter Anschein ist erwünscht, Jugend wird, wenn nötig und möglich, vertuscht. Denn das bringt Geld, und zwar viel. Aber es ist häufig illegal, wenn man es nicht deutlich macht. Allerdings bewegt sich manches in einer ungeregelten Grauzone.

Schroeder ist Fachmann beim TÜV, und zwar für Oldtimer. Autos also, vor Jahrzehnten entstanden, legendär bisweilen, immer teurer werdend, nicht mehr gebaut, also rar und damit ein Gut, das nicht zu vermehren ist. Die Aussicht auf enorme Gewinne schafft Begehrlichkeiten und fördert die kriminelle Energie und verblüffende Kreativität. Jedenfalls ist bei diesen Fahrzeugen längst nicht immer alles so old, wie es den Papieren oder dem Anschein nach sein sollte. Bestimmte Typen sind sehr begehrt bei Sammlern und Kapitalanlegern, die Preise sind zuletzt in astronomische Höhen gestiegen.

So etwas schafft Versuchungen für Kriminelle, und daher weiß die Branche seit Langem, was da in Ländern wie Deutschland, Italien, England und Frankreich bisweilen in diskreten Werkstätten von sehr begabten Händen gezaubert wird – Motto: Hauptsache, der Schein trügt.

Es ist ein bisschen so wie bei der Kunst: Ist der Künstler tot, sein Werk somit also rein quantitativ begrenzt, und sind die Preise hoch, machen sich die Kopierer, Fälscher und Manipulierer an die Arbeit. Immer wieder gibt es Schlagzeilen über talentierte (aber eben nicht wirklich erfolgreiche) Künstler, die alte oder nicht ganz so alte Meister kopieren und als echt verkaufen. Durchaus vergleichbar läuft es bei alten Autos. Es ist, um laienhaft zu sprechen, absolut verblüffend, wie da getrickst und gefeilt, gestanzt und geschmiedet, geformt und lackiert wird, um den Anschein eines hohen Alters zu erwecken.

Aber Schroeder kennt sie alle, diese Tricks. Und er entdeckt sie, wenn er beauftragt wird, vermeintliche Schätzchen zu begutachten. Das ist sein Job. Der Mann ist eine Art Lexikon für Pkw vergangener Epochen: Baujahre, Typen, Baureihen, Motoren, Karosserieformen, Besonderheiten verschiedener Modelle bis hin in die letzten Details tief im Chassis oder unter der Motorhaube – mit Schroeder über Wagen vergangener Jahrzehnte zu sprechen, ist wie eine kurzweilige Reise in die Historie internationaler Automobilherrlichkeit. Das Wissen des 58-Jährigen ist atemberaubend, und besonders spannend sind seine Erfahrungen mit alten (oder nicht so alten) Fahrzeugen und der kriminellen Energie, der er im Laufe der Jahre begegnete. An diese Aufgabe kam er eher zufällig. Der gelernte Kfz-Mechaniker interessierte sich schon früh für die Historie der Wagen, arbeitete sich in das Thema ein und wurde schließlich zum Fachmann. Der TÜV wurde auf ihn aufmerksam, weil der Verein immer häufiger um Expertisen gebeten wurde, wenn die Hintergründe betagter Vehikel nicht klar zu definieren waren. Heute leitet Schroeder ein Team von einem halben Dutzend Kfz-Sachverständigen des TÜV-Rheinland. Man sitzt, passenderweise, in der Classic Remise in Düsseldorf-Wersten, dem Mekka für Oldtimer-Fans im In- und Ausland. In diesem ehemaligen Ringlok-Schuppen stehen ein paar hundert Oldies im Wert zwischen einigen tausend und vielen hunderttausend Euro. Sämtliche Marken sind vertreten. Logisch, unmittelbar daneben auch die Fachleute unterzubringen, die im Zweifelsfall helfen können, wenn es offene Fragen gibt.

Schroeders Arbeit hat viel mit Erfahrung, Kenntnis der historischen Modellreihen und dennoch moderner Technik zu tun. Im Grunde ist er eine Art Kfz-Detektiv. Er weiß, wie man eine gefälschte Motor- oder Fahrgestellnummer erkennt (per Röntgengerät, Laserstrahl oder Typenvergleich der benutzten Ziffer), er macht notfalls metallurgische Untersuchungen, er erkennt, wenn an einem angeblich 80 Jahre alten Wagen Schrauben benutzt wurden, die es erst seit 20 Jahren gibt. Und selbst, wenn die Schrauben im Original aus der Zulassungszeit des Fahrzeuges stammen, weiß Schroeder von geschickten Kniffen, um zu erkennen, wenn es trotzdem eine Fälschung ist: Weil ihm bekannt ist, dass vor einigen Jahren professionelle Oldie-Fälscher durch die Lande reisten (vor allem durch England) und in alten Werkstätten sämtliches Metallinventar vergangener Zeiten aufkauften, um es in ihren gefälschten Oldies verwenden zu können.

Den Markt beobachtet der Mann seit vielen Jahren. Explodiert sind die Preise erstmals 2008 bei der Bankenkrise – vermögende Menschen kauften Sachwerte, also Immobilien oder Autos. Für Ferrari kam der große Preissprung einige Jahre vorher. Als 1988 Enzo Ferrari starb, gingen die Preise für die Modelle, die er maßgeblich geprägt hatte, ebenfalls über Nacht in die Höhe.

Denn neue Stücke aus der Hand des Meisters würde es nun nicht mehr geben. Es gab in den Folgejahren einige Bewegungen, aber insgesamt kannten die Preise nur eine Richtung – nach oben.

Zu erkennen, was echt und was falsch ist, kann zum Puzzlespiel werden. Zumal nicht klar ist, wie man den Begriff Original definiert. Offen ist z.B. die Frage, wie viele Teile noch „original“ sein müssen, damit ein Auto als Original-Oldtimer gilt. Da streiten die Gelehrten, und die Gauner zünden die Schweißbrenner: Verbürgt sind die Fälle, bei denen aus einem echten Chassis durch Teilung 50:50 zwei neue alte Autos wurden – völlig legal. Oder verrottete Scheunenfunde (sie werden seltener, aber es gibt sie noch), bei denen aus einem Haufen Schrott am Ende ein Prachtstück wird. Was ist am Ende noch tatsächlich alt, und was nicht?

Der Käufer, meist Enthusiast, will es häufig gar nicht so genau wissen, hat Schroeder gelernt: „Wir zerstören Illusionen“, sagt der Fachmann. Keiner freut sich, wenn er hört, dass das für viel Geld gekaufte Stück in Wahrheit kaum noch was mit dem ursprünglichen Vehikel zu tun hat.

Und worauf achtet der Gutachter sonst noch? Schroeder hat die Liste neuralgischrn Punkte im Kopf. Er prüft die Stoffe, das Leder, schaut hinter das Armaturenbrett. Beim Lack hat er schon auf die Expertise einer Kunsthistorikerin zurückgegriffen, die ihm genau nachweisen konnte, wann ein bestimmter Lack wo verwendet worden war – in diesem Fall ein positiver Nachweis: alles echt!