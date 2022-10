Brauchtum in Düsseldorf : 2200 feiern das Niederkasseler Oktoberfest

Bein keinem anderen Oktoberfest in der Gegend sieht man so viele Dirndl und Trachten wie in Niederkassel. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Ein Jahr brauchen die St. Sebastianus-Schützen für die Vorbereitung. Wegen der langen Pandemie-Pause war der Stress dieses Mal besonders groß.

Deutlich vor 22 Uhr hatten die Bierbänke im Oktoberfest-Zelt auf den Niederkasseler Rheinwiesen bereits ihre ersten Belastungsproben erfolgreich bestanden. Viele der 2200 meist in Dirndl, Krachledernen und Loden gekleideten Party-Gäste hatte es nicht mehr auf den Sitzen gehalten. Mit Schunkelliedern, Disco-Sound und aktuellen Hits hatte die Band „Albfetza“ für Hexenkessel-Stimmung gesorgt, der die Stand- und Bruchfestigkeit des „Wiesen-Mobiliars“ auf eine harte Probe stellte. „Es geht erstaunlich wenig kaputt“, so Oktoberfest-Hauptorganisatorin Stefanie Bessert. „Für den Fall der Fälle haben wir aber immer ein paar Bierbänke in Reserve.“ Bessert ist Kassiererin des St. Sebastianus Schützenvereins Niederkassel und für die Durchführung des bajuwarischen Brauchtums im linksrheinischen Stadtteil verantwortlich.

Offensichtlich hat Bessert mit ihrer achtköpfigen Organisationskernmannschaft den Geschmack des trachtenorientierten Partyvolks getroffen. „Das ist das beste Oktoberfest, das man im Rheinland bekommen kann“, urteilt Philipp Brüning aus Krefeld. „Es ist von den Schützen ehrlich organisiert, angefangen von einer bayrischen Band über das Oktoberfestbier, bis zur Tatsache, dass alle Nationalitäten und Generationen zusammen feiern. Es gibt quasi keinen Unterschied zum Original in München.“ Büning kann das beurteilen, war er doch schon mehrmals auf der „Wiesn“ in der bajuwarischen Landeshauptstadt. Und er war auch schon mehrmals hier auf den Rheinwiesen in Niederkassel. „In den Corona-Zeiten habe ich das Oktoberfest in Niederkassel vermisst“, gesteht der Krefelder.

Info Tradition Es war das 15. Oktoberfest. Vor 17 Jahren gehörte Frank Vossen zu den Ideengebern. Angefangen hat es in einem normalen Zelt und 600 Gästen.



Idee Schützenkönig Alexander Kenderdine hatte die Idee, einen „Königstisch“ zu kreieren. Die Majestäten aus Büderich, Heerdt, Oberkassel, Lörick und Hamm waren dabei.

Um solche Emotionen auszulösen, arbeiten die Niederkasseler Schützen viele Stunden ehrenamtlich. „Nach dem Oktoberfest ist vor dem Oktoberfest“, macht Bessert klar. „Besonders nach den zwei Jahren coronabedingter Pause musste vieles neu überlegt werden. Vorschriften haben sich verändert, Stromkosten sind gestiegen, Absprachen mit Lieferanten mussten neu geregelt werden.“ Diesmal haben die Schützen sogar ihr eigenes Ticketing-System an den Start gebracht. „Bisher haben wird die Eintrittskarten gedruckt, konfektioniert und per Post verschickt“, erläutert Bessert. „Unser 2. Geschäftsführer Kersten Schmalbach hat in der Corona-Zeit aber ein eigenes Ticket-System programmiert und das hat ausgezeichnet funktioniert. Es erspart uns Kosten und Arbeit und wir hatten viel Spaß damit.“

Den hatte man im Linksrheinischen auch außerhalb des Schützenvereins. „In den Wochen vor unserem Oktoberfest steigen bei Ebay Kleinanzeigen die Angebote und Gesuche für Dirndl aus unserem Gebiet enorm“, erklärt Bessert lächelnd. „Und es bilden sich Vorbereitungsgruppen, so wie bei unseren weiblichen Jungschützen. Sie treffen sich und machen sich gegenseitig die Haare fertig. Das fördert auch den Gemeinschaftssinn.“