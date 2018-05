Ohne Nachfrage kein Angebot

Düsseldorf <a href="mailto:nicole.kampe@rheinische-post.de" target="_blank">nicole.kampe@rheinische-post.de</a>

Natürlich ist es bequem, mit dem Auto zum Flughafen zu fahren, dort die Tasche aus dem Kofferraum zu nehmen und in wenigen Minuten am Schalter zu stehen. Und noch viel schöner ist das Ganze, wenn der Preis stimmt. Dass die dubiosen Machenschaften einiger Park-Anbieter rund um den Flughafen aber weiterhin funktionieren, ist vor allem der Nachfrage geschuldet. Solange es Menschen gibt, die ihr Fahrzeug dort abgeben, solange werden auch Pkw in Wohngegenden abgestellt, passieren Unfälle oder aber die Mitarbeiter liefern sich ein Autorennen durch die belebte Innenstadt. Vielleicht ist es Zufall gewesen, vielleicht nur Glück, dass am Sonntagabend niemand zu Schaden gekommen ist. Zwei Modelle der Marke Mercedes sind in den Vorfall verwickelt gewesen - keine billigen Autos. Wer so viel Geld ausgibt, um sich eine Luxuskarosse zu kaufen, der kann und sollte auch das Geld in die Hand nehmen, um einem seriösen Unternehmen sein Auto anzuvertrauen. Oder er lässt es noch besser zu Hause in der Garage und steigt auf den ÖPNV um, mit der Bahn ist man geschwind am Airport.