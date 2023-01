Verkehrswende in Düsseldorf Offensive für mehr Mobilitätsstationen

Die Stadtverwaltung bereitet eine Offensive beim Ausbau der Mobilitätsstationen vor. Beauftragt ist damit die Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD). Sie hat seit Mai sechs Stationen an den Start gebracht, zwei weitere an der Universität gehen in wenigen Tagen in Betrieb. Verkehrsdezernent Jochen Kral kündigt im Gespräch mit unserer Redaktion an: „Wir haben die CMD beauftragt, in den nächsten zwei Jahren 20 Mobilitätsstationen zu realisieren.“ Die Stationen sollen auch über den gründerzeitlichen Ring, der rund um die Innenstadt liegt, hinausgehen. „Kurzfristig sollen zwei Projekte in Rath und Flehe realisiert werden.“