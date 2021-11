Umwelthaus Düsseldorf : Initiative „Umwelt ins Zentrum“ appelliert an die Politik

Diese Idee ist bereits verworfen: Der Entwurf eines Umweltzentrums für Düsseldorf am Kirchplatz in Bilk. Zwei andere Standorte könnten jetzt in den Fokus rücken - sofern die Politik mitspielt. Foto: Marmelwerkstatt

Düsseldorf Das Umwelthaus steht auf der Kippe – wegen mangelnder Finanzierungsaussichten. Die Initiative Umwelt ins Zentrum wendet sich daher an die Politik und hat bereits zwei Immobilien in Aussicht.

Seit Ende Oktober sind die Hoffnungen der Initiative Umwelt ins Zentrum auf ein gemeinsames Umwelthaus inmitten der Stadt deutlich geschrumpft. Jetzt wandten sich die beteiligten Vereine und Verbände mit einem offenen Brief an die Stadtratsfraktionen. Darin wird die Idee und Entwicklung noch einmal betont: „Das „UiZ“ kann ein Leuchtturm für die Stadt Düsseldorf und ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität und für mehr Nachhaltigkeit sein.“ Viele potentielle Standorte kämen zwar nicht in Frage, allerdings stünden zwei Objekte in die nähere Auswahl, heißt es in dem Schreiben.