Weihnachten in Düsseldorf : Grafenberg feiert den Advent mit Samba

Auch Borussia Düsseldorf mit Andreas Preuß macht mit einem Tischtennis-Event mit. Foto: Marc Ingel

Auch Tischtennis, Lesungen, ein Lichterfest und ein Poesie-Abend stehen auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Offene Adventskalender gibt es inzwischen in Düsseldorf ja viele, in Grafenberg ist es aber erst das zweite Mal, dass Vereine, Kirchen, Privatleute etwas auf die Beine stellen. Nach rund zehn Veranstaltungen im Vorjahr sind in diesem Jahr zudem alle 24 zur Verfügung stehenden Termine voll besetzt, zum Teil sogar doppelt. Und das Programm kann sich wahrlich sehen lassen, es wird nicht nur gesungen, es gibt auch Lesungen, ein Advents-Pingpong, ein kleines Lichterfest und sogar Sambatöne.

Das liegt vor allem an der Kooperationsgemeinschaft, die gemeinsam das Rund, den Stadtteiltreff im Pavillon am Staufenplatz, bespielt. Kirchengemeinden und DRK, Graf-Recke-Stiftung und Bürgerverein machen gemeinsame Sache, da gibt es eine Menge Fühler, die man ausstrecken kann, wenn es darum geht, Menschen zu motivieren. „Ich freue mich besonders, dass so viele Privatleute mitmachen und der Adventskalender nicht so einen kommerziellen Touch hat“, sagt Andreas Vollmert, Quartiersmanager der Evangelischen Oster-Kirchengemeinde, der bereits im Juli mit den Vorbereitungen begann.

Genau genommen fängt der Kalender in Grafenberg sogar vor dem 1. Dezember an, denn der Weihnachtsmarkt der Graf-Recke-Stiftung an der Grafenberger Allee 341 ist ebenfalls aufgeführt. Der beginnt am Donnerstag, 28. November, und ist auch an dem Freitag und Samstag bis 18 Uhr geöffnet. „Der Markt ist für unsere Klienten, die Mitarbeiter, aber natürlich auch für Nachbarn. Er ist klein und überschaubar und sollte auch nicht größer sein“, sagt Henning Rannoch, Bereichsleiter bei der Graf-Recke-Stiftung.

Offiziell eingestiegen in den Kalender wird naturgemäß am 1. Dezember, wenn der Bürgerverein Grafenberg auf dem Staufenplatz um 18 Uhr die Lichter an seinem Weihnachtsbaum anknipst. „Da kommen bis zu 40 Leute“, verspricht der Vorsitzende Reinhard Naujoks ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Einen Tag später, am 2. Dezember, lädt die Buchhandlung Schultz & Schulz ab 18 Uhr zu einer außergewöhnlichen Lesung an die Geibelstraße 76 ein: Petra Ferber liest von Martin Baltscheit „Der Weihnachtshase“, dazu gibt es Adventsgebäck.

Und so geht es ganz schön abwechslungsreich weiter bis zum Heiligen Abend: Dagobert Hellebrand organisiert am 5. Dezember im Rund einen Poeten-Abend. Im Tischtenniszentrum am Staufenplatz veranstaltet Borussia Düsseldorf am 10. Dezember ein Advents-Pingpong, die Familie Heuter will am 13. Dezember an der Geibelstraße 21 Lichter zum Luciafest erstrahlen lassen. Und die Sambatrommler von Abraco lassen es dann am 20. Dezember am Rund so richtig krachen.

Dagobert Hellebrand organisiert einen Poesie-Abend. Foto: Endermann, Andreas (end)