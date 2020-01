Klimawandel in Düsseldorf : Offenbar kaum Kontrollen gegen Steingärten

Düsseldorf Die Düsseldorfer Politik möchte gegen Steingärten vorgehen. Dafür gibt es sogar seit 1978 eine rechtliche Grundlage. Allerdings wird sie offenbar kaum kontrolliert.

(arl) Steingärten stehen in der Kritik – auch die Kommunalpolitik in Düsseldorf will darauf hinwirken, dass Hauseigentümer verpflichtet werden, Grün in ihren Vorgärten zu schaffen. Dies soll das Stadtklima verbessern. Der Stadtrat hat daher im Frühjahr die Verwaltung aufgefordert, nach Instrumenten zu suchen, um auf eine „möglichst ökologische und klimaangepasste Gestaltung“ von privaten Gärten hinzuwirken.